В РАН оценили влияние магнитных бурь на человека

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Если метеозависимому человеку скажете (…), то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — сказал он.

Вибе отметил, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Он добавил, что эти данные «статистические» и «не применимы к конкретному человеку».

«Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни», — сказал он.

Геомагнитная буря пройдет на территории России в понедельник, 1 февраля, из-за усиления солнечного ветра. Как указывают специалисты, она будет связана с усилением солнечного ветра, который проистекает из выступа южной полярной корональной дыры.