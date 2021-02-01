37% россиян испытывают тревогу перед научным прогрессом

37% россиян испытывают тревогу перед научными открытиями. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Институтом современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала «Наука».

На первом месте среди «пугающих» разработок находится оружие массового поражения, на втором — искусственный интеллект, компьютеризация и роботизация повседневной жизни. Кроме того россияне называли генную инженерию и клонирование, вирусологию, а также космические открытия и эксперименты в большом адронном коллайдере.

Почти половина респондентов (49%) заявили, что не боятся прогресса. Как пишет СМИ, в прошлые годы эта доля составляла 36–40%. Более того, исследование показало, что молодежь боится прогресса меньше по сравнению со старшими поколениями.

Опрос проводился 12–13 декабря 2020 года.

Ранее ученые повысили прочность и пластичность многоэлементных сплавов.