SpaceX в 2021 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем

| Бернст Ю.

Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Данный пуск состоится в рамках программы Inspiration4 не ранее последнего квартала текущего года, уточнили в пресс-службе.

Одним из участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальных трех членов экипажа объявят позже.

Пуск планируется осуществить в Центре космических полетов имени Кеннеди в американском штате Флорида. Экипаж пробудет на околоземной орбите несколько дней.