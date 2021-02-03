Ученые: ЛГБТ-студенты чаще сталкиваются с выгоранием

Представители ЛГБТ чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием во время обучения на медиков, выяснили специалисты Медицинской школы Брауновского университета в США. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Авторы работы собрали данные более чем о 26 тыс. американских студентов-медиков, обратив внимание на их сексуальную ориентацию. Гетеросексуалы сообщали о выгорании в 11,1% случаев, а геи, лесбиянки и бисексуалы — в 17%.

Причинами выгорания становятся большая учебная нагрузка, финансовые проблемы, неоправдавшиеся ожидания. В случае с сексуальными меньшинствами, очевидно, играют роль и специфические факторы, связанные с ориентацией. Так, 27% ЛГБТ-студентов сообщили, что подвергались публичному унижению, 23,3% — об издевательствах на основании их ориентации. Среди гетеросексуальных студентов с такими проблемами столкнулись 20,7% и 1% соответственно.

Многим, впрочем, удавалось приспособиться и вытерпеть издевательства и насмешки. Однако чем чаще они происходили, тем выше была вероятность выгорания.

Новые данные дополняют уже известную информацию — студенты-медики из числа ЛГБТ часто скрывают свою ориентацию из страха дискриминации и, по сравнению с гетеросексуалами, чаще страдают от депрессии и тревоги, а также оценивают свое здоровье как более плохое.

Гомофобия и дискриминация, в дополнение к общей напряженности медицинской подготовки, может привести не только к выгоранию, но и к более пагубным последствиям для психического здоровья, опасаются авторы работы. Они подчеркивают важность создания здоровой, доброжелательной среды обучения и поиска способов поддержки ЛГБТ-студентов.