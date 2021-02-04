SpaceX отправит в космос сразу две ракеты с интернет-спутниками Starlink

Две тяжелые ракеты-носители Falcon 9 с интернет-спутниками системы Starlink в четверг, 4 февраля, будут запущены на орбиту. Об этом информирует компания SpaceX.

Отмечается, что первая ракета отправится в космос в 1.19 по времени Восточного побережья США (9.19 МСК) с 40 стартового комплекса. Запуск второй ракеты со стартового комплекса 39А запланирован на 5.36 по времени Восточного побережья США (13:36 МСК).

По данным компании, пуски из Космического центра имени Кеннеди во Флориде будут осуществлены исходя из погодных условий на Атлантике.

Ранее сообщалось, что SpaceX в 2021 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем.