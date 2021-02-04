Ученые обнаружили еще один способ хранения мумий в Египте

Ученые из австралийского университета Маккуори обнаружили еще один способ хранения мумий, который использовали в Древнем Египте: бальзамированные тела заворачивали в грязь. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале PLOS One.

Специалисты обнаружили мумию, относящуюся к периоду Нового царства, приблизительно 1207 года до н.э. Погребенному человек было 26-35 лет, вероятно, это была женщина. Сначала мумию в Египте купил политик Чарльз Никольсон для своей коллекции, после он передал артефакт в Сиднейский университет.

«Компьютерная томография... показала, что оно (тело) полностью заключено в оболочку или панцирь из грязи, продемонстрировав погребальную технику, ранее не отраженную в египетских археологических записях», — сообщается в исследовании.

Выяснилось, что панцирь появился не во время мумифицирования, а позже — его нанесли для сохранности тела.

Ранее в Египте нашли мумию с золотым языком.