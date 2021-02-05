В Роскосмосе рассказали, как будет проходить подготовка космонавтов

В 2021 году четверо российских кандидатов в космонавты пройдут двухлетнюю общекосмическую подготовку, сообщает Роскомнадзор.

Всего на обучение отведено 4 085 часов, из них 466 часов — на основы космонавтики, 499 часов — изучение конструкций, бортовых систем и оборудования, 384 часа — самостоятельная подготовка.

88 часов будущие космонавты потратят на работу в невесомости, 335 часов — на гуманитарную подготовку, 317 часов — на научно-прикладные исследования. На отпуск будет отведено всего 520 часов, или чуть менее 21 дня.

Кроме того, кандидатам предстоит пройти физическую, летную и парашютную подготовки.

Ранее сообщалось, что в команду для подготовки в космонавты не прошла ни одна девушка.