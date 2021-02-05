Российские ученые нашли обезвреживающие коронавирус антитела

Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли мощные антитела, обезвреживающие коронавирус. Об этом сообщил глава РАН Александр Сергеев, пишет РИА «Новости».

Специалист рассказал, что находка борется с коронавирусом эффективнее, чем «коктейль из антител», которым лечили бывшего президента США Дональда Трампа.

«Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах», — сказал Сергеев.

По его словам, из этих антител можно создать перспективные лекарства против коронавируса.

Ранее глава Минздрава заявил, что коронавирус в России отступает.