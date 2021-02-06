Создано повышающее в 10 раз эффективность вакцин от COVID-19 вещество

Американские ученые из компании ElicioTherapeutics разработали вещество-адъювант, которое повышает эффективность вакцин от коронавируса нового типа. Результаты исследований были размещены в журнале Science Advances.

Новый адъювант AMP-CpG, созданный специалистами из ElicioTherapeutics, осуществляет доставку антигена вакцины напрямую в лимфатические узлы, в которых вырабатываются антитела. Они провели эксперименты на мышах, результаты которых показали, что новое соединение позволяет снизить дозировку вакцин от COVID-19 в десять раз. При этом у человека сохраняется прежний уровень защиты.

Проведенные испытания продемонстрировали, что при иммунизации данных животных вакциной с содержанием AMP-CpG, их антигенспецифический Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым был введен тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.

Исследователи считают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно уменьшить дозу вакцин, что позволит сделать прививку от коронавирусной инфекции значительно большему числу людей во всем мире. Также они выяснили, что новый адъювант вызывает более высокий иммунитет, чем альтернативные варианты.