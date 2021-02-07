На МКС готовы лечить гайморит

У космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) не регистрировались заболевания гайморитом, но если это произойдет болезнь смогут вылечить на орбите. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заведующую отделом клинико-физиологических исследований и экспертизы Института медико-биологических проблем РАН Елену Сигалеву.

«Случаев заболевания гайморитом на станции не зарегистрировано», — сказала она.

По ее словам, в случае возникновения острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов космонавт на МКС имеет возможность воспользоваться бортовой медицинской укладкой, имеющей в своем составе современные медикаментозные средства для лечения.

Экипаж МКС на данный момент представляют космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.