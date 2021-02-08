Путин заявил об ускорении внедрения передовых разработок в период пандемии

Пандемия коронавируса ускорила внедрение передовых технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в понедельник, 8 февраля, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил решающую роль образования, науки и технологического суверенитета, которые являются ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни населения.

«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», — сказал российский лидер.

Он также заявил, что сейчас научно-технологическая политика и меры по укреплению российской науки должны соответствовать вызовам иного уровня сложности.

Ранее Путин оценил влияние коронавируса на российское образование.