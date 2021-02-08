«Где деньги, Зин?»: Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых

Президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова предоставить доклады о зарплатах научных работников. Об этом пишет РИА «Новости».

На заседании Совета по науке и образованию одна из участниц пожаловалась президенту, что низкие зарплаты ученых маскируются их переводом на полставки.

Силуанов, в свою очередь, заверил, что «по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону».

«Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону (размер зарплаты), то где деньги, Зин?» — ответил Путин главе минфина.

Президент поручил Силуанову и Фалькову рассмотреть эту ситуацию и в других регионах, а после предоставить доклад. Путин также обратился к пожаловавшейся участнице и попросил ее звонить в администрацию президента, если после сегодняшнего разговора последуют какие-либо санкции.

Ранее глава государства поручил подготовить программу технологичного развития России.