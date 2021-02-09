Турция хочет отправить собственную ракету на Луну

Турция намерена запустить ракету собственного производства на Луну к 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Его выступление публикует агентство Anandolu.

Посадка турецкой ракеты на Луне должна быть осуществлена к столетию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года, пояснил Эрдоган.

Кроме того, по словам президента, Турция планирует при международном участии построить собственный космодром.

27 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил сотрудничество в сфере космических технологий с руководителем компании SpaceX Илоном Маском.