Астронавты НАСА проходят подготовку в России к предстоящему полету на МКС

Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся в расположенном в Московской области Центре подготовки космонавтов к полету на Международную космическую станцию (МКС) в апреле текущего года на корабле «Союз МС-18». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на двух источников в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что «Союза МС-18» будет запущен ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 9 апреля. На орбиту будут также направлены российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

«Ванде Хай и его дублер МакКлейн уже проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов к полету на «Союзе МС-18», — поделился источник.

Второй собеседник агентства также подтвердил данную информации, отметив, что подготовка астронавтов стартовала еще в январе текущего года.

Ранее стало известно, что НАСА рассматривает возможность получения места на «Союзе МС-18» для полета на МКС своего астронавта.