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Новости науки

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Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну

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Россия приостановила создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов, передает РИА «Новости».

«Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — уточнил он.

По словам Баранова, работы могут быть продолжены после того, соответствующее решение будет принято. Предполагается, что это займет несколько месяцев.

В середине января Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал госкорпорации «Роскосмос» и руководству РАН обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести сроки создания сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну.

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