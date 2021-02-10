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Новости науки

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Глава Минобрнауки назвал размер зарплаты пожаловавшейся Путину ученой

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков назвал размер средняя зарплаты сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Проскуриной, которая ранее пожаловалась на низкую оплату труда ученых главе государства Владимиру Путину, передают «Известия».

В 2020 году средняя зарплата Проскуриной составила 44 тыс. руб. в месяц, в том числе 25 тыс. — это должностной оклад, утверждает Фальков.

Он добавил, что в Институте цитологии РАН в 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200% от средней по региону.

8 февраля Проскурина рассказала Путину о попытке замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. По ее словам, ее полная ставка в настоящее время составляет 25 тыс. руб. в месяц.

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