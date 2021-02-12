В России разрабатывают ракету, чтобы защитить Землю от падения космических тел

На Урале ученые разрабатывают многоразовую космическую ракету-носитель, которая будет защищать Землю от падения космических тел. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Научно-производственное объединение «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса»).

«В настоящее время Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета будет доставлять на орбиту семь тон груза за 24 часа. Первые испытания пройдут в 2028 году. Ракету планируют использовать как часть нового космического комплекса, который разрабатывают уральские предприятия: ГРЦ имени Макеева, ЮУрГУ и НИИМаш.

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