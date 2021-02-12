Гинцбург рассказал, как будут испытывать «Спутник V» на детях

Чтобы проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на детях, испытуемых поделят на четыре возрастные категории. Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«Когда мы получим разрешение на исследование «Спутника V» на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы, допустим, 17-14 (лет), 14-9, 9 и меньше, а может быть, даже на четыре возрастные группы», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что дозировка препарата будет отличаться для каждой группы. Как-либо изменять состав вакцины не планируется.

Ранее в Белоруссии одобрили вакцину «Спутник V» для применения у людей старше 60 лет.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».