На МКС появится новый суперкомпьютер

Космический корабль NG-15 20 февраля доставит на МКС суперкомпьютер SBC-2. Об этом сообщил главный разработчик вычислительной машины Марк Фернандес, пишет ТАСС.

По его словам, во время полетов в дальний космос, например к Марсу и Луне, нельзя будет использовать суперкомпьютеры, находящиеся на Земле.

«Коллеги из NASA попросили нас создать суперкомпьютер и проверить, сможет ли он работать в условиях космоса. Его вторая версия отправится на станцию уже в следующую субботу», – сказал Фернандез.

Ранее стало известно, что на МКС начнут выращивать мух.