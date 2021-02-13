В Аргентине открыт новый вид древней рептилии

В Аргентине ученые открыли новый вид ринхозавров, современников динозавров. Об этом сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

«Команда аргентинских палеонтологов представила Elorhynchus carrolli — травоядную рептилию, которая жила 230 млн лет назад», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в челюсти ископаемого было несколько рядов зубов, на морде располагался костный отросток, напоминающий клюв.

Туловище рептилии напоминало по строению современных пресмыкающихся.

«Найденные останки принадлежат разным особям. Они были собраны в ходе нескольких раскопок в парке Талампая в течение последних 10 лет. Благодаря им мы смогли понять, что речь идет о новом виде», — сообщил палеонтолог Лукас Фиорелли.

Новый вид был назван в честь биолога Элоизы Арганьяс, принимавшей участие в раскопках. Она умерла в 2014 году.