Корабли Северного флота вышли на учения в Баренцево море

Группа кораблей Северного флота вышла в Баренцево море для проведения противолодочных учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Отмечается, что в течение нескольких дней кораблям предстоит выполнить задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника. Они используют весь комплекс гидроакустического вооружения.

В состав группы вошли малые противолодочные корабли «Юнга», «Снежногорск» и «Брест».

Согласно информации пресс-службы, учения будут проходить в двухстороннем формате, группе кораблей будут противодействовать несколько экипажей подводных лодок Северного флота.

Ранее сообщалось, что посольство России в США призывает американскую сторону прекратить «безрассудное бряцание оружием» в связи в действиями кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море.