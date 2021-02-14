Ученые заявили о риске «постепенного устаревания» вакцин от коронавируса

Несколько западных ученых заявили, что мутации коронавируса могут сделать существующие вакцины от COVID-19 неэффективными, сообщает Bloomberg.

По мнению, вакцинолога Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкла Кинча, пока у разработчиков вакцин есть инструменты для «модернизации» вакцин. В Британии, США и других странах начали искать варианты обновления вакцин для их более действенного эффекта. Однако, чтобы препараты успевали за мутациями вируса, нужны альтернативные подходы для оперативного изменения вакцины. Для этого фармкомпании стоит научиться быстро реагировать на изменения в спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который используется для проникновения в здоровые клетки.

«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — сказал Кинч.

С его мнением согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард, который занимается испытание вакцин. Он добавил, что нельзя предсказать, какие мутации ожидают мир в ближайшее время.

«Вирус, скорее всего, продолжит развиваться под давлением человеческого иммунитета», — полагает Поллард.

Ранее стало известно, что оксфордская вакцина от коронавируса будет впервые протестирована на детях. В эксперименте примут участие 300 добровольцев. Предполагается, что уже в феврале будут получены первые прививки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.