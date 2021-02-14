СМИ: археологи обнаружили в Египте самую древнюю пивоварню в мире

Группа американских и египетских археологов нашла на территории древнего города Абидоса пивоварню, которая, вероятно, является древнейшей в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Археологи обнаружили в пивоварне восемь помещений по 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В каждой комнате было примерно по 40 глиняных резервуаров, в которых изготовлялось пиво.

Как рассказал генсек Службы древностей Египта Мустафа Вазири, пивоварня, по предварительным данным, относится к временам фараона Нармера - основателя I династии Раннего царства, который правил в конце XXXII в. до н.э. Один из руководителей археологической команды доктор Мэттью Адамс добавил, что приготовленные в пивоварне жидкости, скорее всего, использовались в ритуальных целях на церемониях правящей элиты.

Британские археологи первыми упомянули о существовании фабрики в начале 1900-х годов, но не смогли определить ее местонахождение.

В начале февраля стало известно, что в Александрии обнаружили 19 мумий с сокровищами.