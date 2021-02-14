Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close

«Роскосмос» показал фотографию кратера на Марсе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок кратера на Марсе, который был сделан с борта аппарата Trace Gas Orbiter в рамках европейской миссии ExoMars-2016. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В публикации уточняется, что объектив был направлен на кратер, который находится в паре сотен километров на север от гигантской равнины Эллад. На снимок попала юго-восточная стена малого кратера площадью 5 на 10 км.

В пояснении отмечается, что кратер достигает примерно 12 км в диаметре.

«Это разнообразие (цветов на фотографии — «Газета.Ru») обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Ранее ученые заметили на Марсе растущее «лицо счастья».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.