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Новости науки

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Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных

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Во льдах Антарктиды обитают неизвестные ранее животные, выяснили специалисты Британской антарктической службы. Подробнее о них ученые рассказали в статье в журнале Frontiers in Marine Science.

В ходе исследований ученые пробурили восемь скважин на шельфовом леднике Фильхнера, расположенном в Западной Антарктиде. Когда камера опустилась на дно скважины в 260 км от береговой линии, на глубине 1233 м, под слоем льда в 890 м, исследователи обнаружили неподвижных животных, напоминавших губки — они облепили валуны на дне. Среди них оказалась одна стебельчатая губка, 15 губок других форм и 22 пока не идентифицированных животных.

Ранее считалось, что под ледниками, в холоде и кромешной темноте, могут существовать лишь маленькие и подвижные организмы — черви, медузы, криль, некоторые рыбы. Пока неизвестно, как губки попали туда, как давно находятся, чем питаются, есть ли среди них новые виды. В таких условиях фотосинтез невозможен — вероятно, они получают питательные вещества за счет хемосинтеза бактерий вокруг. Для более точных данных нужны будут более подробные исследования — пока же ученым приходится довольствоваться преимущественно результатами съемки.

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