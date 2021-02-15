Снег «зацвел» в Антарктиде

Снег с малиново-зеленым оттенком появился возле украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Это явление произошло в конце антарктического лета. Специалисты называют его «цветением» снега. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилла, а красный — каротиновый слой, содержащий клетки определенных видов микроводорослей.

«В этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей», — говорится в сообщении центра в Facebook.

Также отмечается, что такое «цветение снега» способствует изменению климата. Ведь из-за окрашивания снег отражается меньше солнечного света и быстрее тает, в итоге в нем становится больше ярких водорослей, от которых таяние все равно ускоряется.

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