Британка порвала желудок собственными волосами

Ком волос, проглоченных юной британкой, привел к разрыву желудка. О необычном и редком случае врачи из Медицинского центра королевы рассказали в статье в журнале BMJ Case Reports.

17-летняя девушка попала в больницу после двух обмороков, при которых ушибла голову. Врачи собирались обследовать ее, чтобы исключить травму, но во время осмотра обратили внимание на странную выпуклость в верхней части живота. Девушка призналась, что последние пять месяцев ее периодически мучили боли в животе, а в последние две недели они усилились.

Кроме того, выяснилось, что девушка страдала от трихотилломании, навязчивого желания вырывать волосы, и трихофагии — желания волосы поедать. Как показала компьютерная томография, в желудке пациентки скопилось столько волос, что они заполнили его полностью и привели к разрыву стенки.

От трихотилломании страдает всего 0,5-3% людей, только 10-30% из них имеют также трихофагию, и лишь 1% из них сталкивается с настолько серьезными последствиями, что делает случай девушки весьма редким, отмечают врачи. Они диагностировали девушке синдром Рапунцель, при котором съеденные волосы вызывают непроходимость кишечника. Пациентку прооперировали, удалив ком волос. Через неделю она покинула больницу. Спустя месяц у девушки не наблюдалось никаких осложнений, она соблюдала рекомендации врачей по питанию, а также посещала психолога.