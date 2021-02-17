Ученые нашли объяснение странным симптомам коронавируса

Американские ученые нашли объяснение болям в суставах и мышцах, на которые жалуются некоторые пациенты с коронавирусом. Результаты исследования опубликовал журнал Skeletal Radiology.

У некоторых заразившихся возникают ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног.

Ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели исследование с помощью комплекса радиологических методов — КТ, МРТ, УЗИ — и выяснили, что такие симптомы объясняются аутоиммунной реакцией организма.

«Мы поняли, что коронавирус заставляет организм атаковать сам себя, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим длительного лечения», — приводятся слова одного из авторов исследования Свати Дешмука, доцента костно-мышечной радиологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета.

Ученый отметил, что большинство пациентов выздоравливают, но у некоторых заболевших симптомы сохраняются надолго, влияя на качество жизни. В таких случаях речь идет о повреждении нервов, нарушении кровотока или образовании сгустков крови.

Ранее эксперт объяснил отсутствие антител к COVID-19 после вакцинации.