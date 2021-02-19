Ровер Perseverance передал первый снимок с поверхности Марса

Американский ровер Perseverance передал первое фото после посадки на Марс, снимок опубликован на официальной странице миссии в Twitter.

«Здравствуй, мир. Мой первый взгляд на мой вечный дом», — указано в подписи к фотографии от лица марсохода.

Ранее марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс.