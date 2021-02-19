В Кремле назвали высадку на Марс американского аппарата достоянием человечества

В Кремле поприветствовали высадку американского исследовательского аппарата на Марс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал успехи в освоении космического пространства достоянием человечества.

«Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, и их можно только приветствовать», — сказал он журналистам.

Он также попросил не забывать, что Россия имеет и свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. По его словам, страны с космическими программами конкурируют «в хорошем смысле этого слова», то есть конкуренция является эффективным драйвером развития.

Ранее марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в сухую холодную планету. Кроме того, на ровере будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на Марс.

После посадки марсоход передал свой первый снимок с поверхности Марса.