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Новости науки

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Американские ученые впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида

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Ученым из США удалось клонировать особь вымирающего вида — черноногого хорька. Об этом сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Там отметили, что клонированный хорек появился на свет в декабре 2020 года. Ее назвали Элизабет Энн.

Ученые рассказали, что клонирование произвели с помощью замороженных генов умершего более 30 лет назад животного.

Служба подчеркивает, что в результате эксперимента были выведены два хорька, однако выжила только одна особь.

При этом ученые выразили обеспокоенность в связи с тем, что у новых клонированных хорьков не будет генетического разнообразия, что сделает их более восприимчивыми к ряду заболеваний.

Ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак заявил по результатам клонирования, что этот опыт может быть использован для дальнейшего сохранения и улучшения окружающей среды.

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