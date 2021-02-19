Американские ученые впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида

Ученым из США удалось клонировать особь вымирающего вида — черноногого хорька. Об этом сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Там отметили, что клонированный хорек появился на свет в декабре 2020 года. Ее назвали Элизабет Энн.

Ученые рассказали, что клонирование произвели с помощью замороженных генов умершего более 30 лет назад животного.

Служба подчеркивает, что в результате эксперимента были выведены два хорька, однако выжила только одна особь.

При этом ученые выразили обеспокоенность в связи с тем, что у новых клонированных хорьков не будет генетического разнообразия, что сделает их более восприимчивыми к ряду заболеваний.

Ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак заявил по результатам клонирования, что этот опыт может быть использован для дальнейшего сохранения и улучшения окружающей среды.