NASA опубликовало первые цветные фото с Марса

Американское космическое агентство NASA опубликовало первые цветные снимки с Марса. Об этом сообщается на сайте NASA.

Снимки были сделаны в момент посадки марсохода Perseverance на планету.

«На этом снимке запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса», — уточнил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

Он отметил, что снимки произвел посадочный модуль, пока марсоход пребывал над поверхностью Красной планеты на высоте примерно два метра.

Ранее американский ровер Perseverance совершил успешную посадку на Марс. Компания SpaceX и президент США Джо Байден поздравили NASA с успешным выполненнием задачи.