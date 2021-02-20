Россия рассчитывает запустить 29 ракет в космос в 2021 году

Роскосмос рассчитывает запустить 29 ракет в космос в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, в прошлом году было произведено 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков боевых ракетных комплексов. Таким образом, Роскосмос смог полностью выполнить гособоронзаказ.

Рогозин также сообщил, что выручка госкорпорации в 2020 году осталась почти на уровне 2019 года, по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое — до 12 млрд рублей.

Он также добавил, что в феврале текущего года стартуют статические испытания корабля «Орел».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на публикацию первой фотографии с Марса, сделанной марсоходом Perseverance, разметил у себя в Twitter мем, в котором в камеру американского марсохода заглядывает сам Рогозин.