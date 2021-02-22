Астероид размером со стадион летит к Земле

В NASA сообщили, что астероид размером со стадион и еще несколько астероидов поменьше приблизятся к планете в понедельник, 22 февраля.

Согласно расчетам ученых научно-исследовательского центра NASA JPL, небесное тело, названное 2020 XU6, имеет диаметр 213 м, что по размерам можно сравнить со стадионом. Оно приблизится к планете на расстояние около 4 млн км.

Кроме того, в этот день к Земле подлетят и другие небесные тела, однако они будут иметь размер авиалайнеров: астероид 2020 BV9 диаметром 23 м, который окажется на расстоянии от планеты в около 5,6 млн км и астероид 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пролетит в 6,9 млн км от Земли.

В декабре прошлого года сообщалось, что к Земле летит астероид размером с авиалайнер.