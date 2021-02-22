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Новости науки

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Ученые нашли микробов, способных выжить на Марсе

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Споры плесени Aspergillus niger способны выжить на поверхности Марса, выяснила международная группа ученых при участии специалистов NASA и Института аэрокосмической медицины в Германии. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.

Для эксперимента ученые использовали воздушный шар, который в течение нескольких часов находился в стратосфере, в 38 км от поверхности Земли — радиационная обстановка, по словам исследователей, на этой высоте примерно такая же, что и на поверхности Марса и в нижних слоях его атмосферы.

К шару они прикрепили установку MARSBOx, в которой находились образцы бактерий Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis и Buttiauxella и плесневый грибок Aspergillus niger. Образцы располагались в два слоя, нижний из которых был экранирован от космического излучения — это позволило отделить воздействие радиации от других факторов.

Все микроорганизмы пострадали в той или иной степени. Наиболее живучей оказалась плесень — ученым удалось восстановить ее после возвращения на Землю.

Черная плесень способна приводить к поражениям дыхательных путей — впрочем, это касается преимущественно людей с иммунодефицитами. В целом, однако, стоит иметь в виду, что она может пережить полет на Марс, и учитывать это при подготовке экспедиций.

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