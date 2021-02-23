NASA опубликовало видео посадки на Марс

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) поделилось видеозаписью, которая была сделана при посадке ровера Perseverance на Марс. Ролик был размещен на сайте NASA.

На кадрах ролика можно увидеть все этапы спуска марсохода от момента раскрытия парашюта в атмосфере Марса на высоте 11 км до отделения посадочного модуля после касания ровером поверхности.

В агентстве уточнили, что запись велась с помощью четырех камер: две на самом Perseverance, одна на креплении для парашюта и еще одна на посадочном модуле.

«С момента раскрытия парашюта система камер охватывает весь процесс спуска, показывая часть напряженного путешествия марсохода к кратеру Езеро на Марсе», — добавляет NASA.

Кроме того, в публикации есть аудиозапись звуков с Марса.