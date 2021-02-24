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Новости науки

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Франция начала испытания новой вакцины от COVID-19

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Во Франции стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса компании биотехнологий Xenothera. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Издание отмечает, что тестирование проходит препарат, который получил название Xav-19.

Газета уточняет, что вакцина состоит из поликлональных антител, которые получены на основе антител свиней. Они были были изменена на глико-инженерные гуманизированные антитела.

Испытания будут проводиться при содействии университетского госпиталя Нанта на базе 40 больниц по стандарту Polycor, который входит в 15 видов одобренных Францией перативных клинических испытаний препаратов.

Ранее Париж выразил заинтересованность в доступе к российским и другим зарубежным вакцинам от COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,7 млн заболевших, свыше 88,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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