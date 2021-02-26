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Новости науки

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На древнеегипетском рисунке нашли изображение вымершего гуся

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Изображение гуся вымершего вида было найдено на стене гробницы египетского принца Нефермаата и его жены Атет. Знаменитое произведение «Гуси Мейдуна» обнаружили при раскопках гробницы в 1871 году, сообщает газета «Культура».

На фреске, созданной 4600 лет назад, изображен представитель исчезнувшего вида пятнистых гусей. Ученые отметили, что он отличается от современных красногрудых гусей яркими цветами и узорами на теле, голове, груди, ногах и крыльях. До обнаружения фрески были известны только окаменелости птиц этого вида. Всего на стенке нарисовано шесть разных видов птиц.

Ранее стало известно, как был убит фараон Древнего Египта Секенера Таа II.

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