Биолог рассказала о последствиях коронавируса для мужчин и женщин

Мужчины тяжелее переносят острую фазу коронавируса, а женщины дольше испытывают последствия болезни. Об этом заявила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет RT.

«Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить», — сказала Баранова.

По словам биолога, вирус проявляется у пациентов по-разному в зависимости от особенностей организма. В то же время молодые люди в целом легче справляются с вирусом.

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