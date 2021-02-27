Ученые выяснили, что нехватка витамина В6 усложняет течение коронавируса

Ученые Университета Хиросимы в Японии выяснили, что витамин В6 облегчает цикотиновый удар у пациентов с тяжелой формой коронавируса. Об этом пишет MedicalXpress.

По словам автора исследования профессора Танутчапорн Кумрунгзее, витамин B6 также может помочь в борьбе с последствиями коронавируса. Вещество уменьшает воспаление, количество инфламмасом, отвечающих за активацию воспалительного ответа, облегчает окислительный и карбонильный стресс, предотвращает тромбоз.

Ученые выяснили, что у людей с хроническими воспалениями, гипертонией, ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями уровень витамина В6 всегда ниже, чем у здоровых. При дефиците этого элемента иммунная защита становится хуже.

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