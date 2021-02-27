«Роскосмос» опубликовал фотографии огромных смерчей на Марсе

Российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 сфотографировал огромные смерчи на Марсе. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что смерчи постоянно появляются на Марсе.

«На этих двух фотографиях, сделанных с разницей в 45 секунд 27 февраля 2021 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, видны два движущихся смерча», — говорится в сообщении.

Яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса. За ними остаются темные полосы. Также на фото видны тени от двух пылевых столбов. Скорость одного вихря — четыре метра в секунду, другого — восемь метров в секунду.

Ранее NASA опубликовало первые звуки с поверхности Марса.