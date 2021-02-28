Рогозин рассказал о запуске спутника «Арктика-М»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» прошел в штатном режиме, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время», – написал Рогозин.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М», предназначенным для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике, стартовала с космодрома Байконур в 09.55 мск 28 февраля. К настоящему времени разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя .