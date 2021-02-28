Спутник «Арктика-М» успешно выведен на орбиту

Первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М», предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике, успешно выведен на рабочую орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат», сообщает Роскосмос.

«После трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту», — указано в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур в 09.55 мск 28 февраля. Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, запуск прошел в штатном режиме.