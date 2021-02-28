Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close

Турция разрабатывает ракету для миссии на Луну

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Турция разрабатывает гибридную ракету для запланированной миссии на Луну, заявил глава турецкого министерства промышленности и технологий Мустафа Варанк. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями, однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска нашей уникальной национальной ракеты», – рассказал министр.

По его словам, турецкая компания Delta V занимается разработкой уникальных технологий гибридных двигателей, которые являются важной частью миссии на Луну.

Он напомнил, что в 2023 году Турция намерена достичь Луны, используя собственные технологии, и совершить жесткую посадку на спутник Земли.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах отправить собственную ракету к Луне, а также при международном участии построить собственный космодром.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.