США выведут сотрудничество с РФ по космосу из-под санкций

США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, которые Вашингтон ввел против Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

При этом в нем говорится, что США ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

Блинкен заявил, что экспорт из США в поддержку коммерческого космического сотрудничества «будет ограничен» после переходного периода, который будет длится полгода.

Он отметил, что «определенные исключения» из данных санкций будут сделаны «в поддержку правительственного [то есть межгосударственного] космического сотрудничества».