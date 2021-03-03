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Новости науки

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Японский миллиардер ищет желающих для полета вокруг Луны

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Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава набирает команду из 8 человек, готовых отправиться с ним в путешествие вокруг Луны. Об этом он сообщил на канале Youtube.

Полет запланирован в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, миллиардер берет на себя. Прием заявок будет закрыт 14 марта в 23.59 по токийскому времени. Отмечается, что претенденты на место в корабле должны будут рассказать, как участник сможет быть полезным для других членов экипажа, какое влияние полет окажет на их деятельность и как полет сможет быть полезным для человечества в целом.

Путешествие до Луны составит три дня, чтобы обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно понадобится еще три дня.

Ранее Маэдзава говорил, что себе спутницу жизни, которая отправится с ним к Луне.

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