На съемки фильма на МКС заявки подали три тысячи девушек

Около трех тысяч россиянок подали заявки на главную роль в первом фильме, который будет снят в космосе, на МКС. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пишет ТАСС.

«Около трех тысяч девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование», — сказал Эрнст.

По его словам, среди финалисток есть как известные, так и неизвестные актрисы. Кроме того, в соревновании поучаствуют несколько девушек, у которых нет актерского образования.

Эрнст подчеркнул, что имя победительници и ее дублера назовут только после медицинского обследования.

Ранее эксперт рассказал, кто может полететь в космос с российской актрисой.