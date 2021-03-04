Роскосмос запускает телеканал о космосе

Роскосмос совместно с телекомпанией «Первый ТВЧ» запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал «Первый Космический». Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Роскосмос и телекомпания «Первый ТВЧ» запускают телеканал «Первый Космический». Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор», — сообщается в публикации.

Начало вещания телеканала запланировано на 4 марта. В эфире будут идти новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи о Вселенной и тематические художественные и документальные фильмы. Кроме того, на канале будут транслировать эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов Роскосмоса. Генеральный информационный партнёр проекта — радиостанция «Ретро FM».