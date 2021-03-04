SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Компания SpaceX отправила в космос очередную ракету Falcon 9 с партией из 60 интернет-спутников Starlink. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Ракета была запущена из Космического Центра имени Кеннеди в штате Флорида в 3.24 по местному времени (11.24 мск). До этого отправку несколько раз переносили.

Первая ступень Falcon 9 уже успешно достигла плавучей платформы.

Starlink — спутниковая сеть новейшего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

В последний раз SpaceX запустил в космос интернет-спутник Starlink 16 февраля 2021 года.