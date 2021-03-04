Ученые нашли природный мужской контрацептив

Специалисты Института Лундквиста в США с китайскими коллегами протестировали соединение, которое можно использовать в качестве негормонального мужского орального контрацептива. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые использовали соединение триптонид, выделенное из растения Tripterygium Wilfordii, которое используется в китайской медицине. Эксперименты на мышах и макаках показали, что однократные ежедневные дозы триптонида приводят к деформации и обездвиживанию сперматозоидов спустя несколько недель после начала приема. Фертильность восстанавливается спустя 4-6 недель после прекращения приема триптонида.

По наблюдениям исследователей, триптонид влияет на формирование сперматозоидов на последних этапах, приводя к дефектам и нарушению моторики.

Ученые обратили внимание на триптонид еще в 1990-х годах, когда выяснилось, что у мужчин, использовавших Tripterygium Wilfordii в лечебных целях, ухудшалось качество спермы. С тех пор он изучается как возможный компонент противозачаточных таблеток для мужчин.